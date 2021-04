Cidades Cadastro para bolsa da OVG segue até dia 25 de maio Candidatos devem acessar edital no site da Organização das Voluntárias de Goiás. Resultados com primeiros beneficiais será divulgado em 25 de julho

Candidatos que desejam tentar uma das bolsas do Programa Universitário do Bem (ProBem), do governo estadual, devem se cadastrar no CadÚnico até dia 25 de maio em um posto de cadastramento, que costuma funcionar no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município. Os nomes dos primeiros beneficiados devem ser divulgados até dia 26 de julho. O edital...