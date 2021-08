Cidades Cadastro e recadastro do Passe Livre Estudantil termina nesta terça-feira (31) O benefício dá gratuidade para alunos no transporte público coletivo

Nesta terça-feira (31) termina o prazo para o cadastro e o recadastro do Passe Livre Estudantil. O benefício dá aos alunos direito a duas viagens por dia e até 48 viagens por mês para frequentarem as instituições de ensino. O saldo do cartão não é cumulativo. Para ter direito ao benefício, o estudante deve acessar e preencher o formulário no site da Juventude. O benefíci...