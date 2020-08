Cidades Cacique Aritana deve ser sepultado nesta quinta-feira (6) em aldeia Depois de 14 dias internado em Goiânia, o líder indígena do Alto Xingu, de 71 anos, não resistiu às complicações da infecção pelo novo coronavírus

O corpo do Cacique Aritana Yawalapiti, de 71 anos, deve ser sepultado hoje (6) na aldeia dele, no Alto Xingu, no Mato Grosso. Depois de 14 dias internado em um hospital particular de Goiânia, o líder indígena não resistiu às complicações da infecção pelo vírus Sars-CoV-2 e morreu na manhã de ontem (5). O corpo do cacique foi levado para o Mato Grosso em um voo particul...