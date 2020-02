Cidades Cachorro morre eletrocutado na Praça do Avião, em Goiânia, e local é interditado Animal encostou em monumento que estava energizado

Atualizada às 13h08 Um cachorro morreu eletrocutado na noite deste sábado (8), após encostar no monumento “14 bis” da Praça do Avião, no setor Aeroporto, em Goiânia. O dono do animal acionou o Corpo de Bombeiros e afirmou que ele e o animal passeavam pelo local e que também sofreu um choque elétrico, mas não se feriu gravemente. A corporação confirmou que o lo...