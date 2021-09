Cidades Cachorro morre após levar choque no Parque Flamboyant e Amma terá que pagar indenização Fiação elétrica estava exposta na água e debaixo de um deck de madeira

A Justiça determinou que a Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) terá de pagar uma indenização ao dono de um cachorro, que morreu após levar um choque elétrico causado pela fiação exposta no Parque Flamboyant, em Goiânia. Conforme a decisão do juiz Ricardo Luiz Nicoli, do 3º Juizado Especial da Fazenda Pública da capital, os danos morais foram fixados em R$ 2 mil e...