Cidades Cachorro espera chegada dos bombeiros para resgatar dono que morreu afogado em lago de Goiânia Animal ainda tentou entrar no caminhão do IML para ficar com o dono

Depois de passar a tarde de sábado (21), bebendo em um bar, no Setor Nova Esperança, em Goiânia, um homem de 43 anos, seguiu para um lago, perto do estabelecimento, onde foi visto por testemunhas nadando e submergiu. Durante todo esse tempo, sempre ao seu lado, estava o cachorro dele. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o animal ficou no local até a chegada do res...