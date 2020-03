Cidades Cachorro enterrado vivo é resgatado após outro cão tentar salvá-lo cavando um buraco; veja o vídeo Um boletim de ocorrência foi registrado na manhã desta segunda-feira (2), já que há suspeita de que o animal tenha sido enterrado por alguém

Após ser enterrado vivo, um cachorro vira latas, de porte médio, foi resgatado na manhã do último sábado (29), na cidade de Balneário Rincão, no Sul de Santa Catarina. O animal, que estava com o corpo todo encoberto por areia e apenas com a cabeça para fora, foi encaminhado para o canil da Organização Protetora dos Animais (OPA) da cidade, responsável pelo resgate. Conforme inform...