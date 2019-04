Vida Urbana Cachorro 'curioso' fica com a cabeça presa embaixo de portão e é resgatado pelos bombeiros Homens do Corpo de Bombeiros tiveram que fazer uma abertura no piso para salvar o bichinho; o animal foi retirado sem ferimentos e passa bem

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado para um resgate animal nessa sexta-feira (5). Isso porque um cachorrinho bem curioso ficou preso com a cabeça embaixo de um portão em uma residência no setor Residencial Goyaz Park, em Goiânia. Os bombeiros foram chamados para o salvamento e tiveram que fazer uma abertura no piso para salvar o bich...