Cachorro avança sobre homem para evitar que ele continuasse esfaqueando mulher e bebê de 11 meses

Um cachorro avançou sobre um homem para impedir que ele continuasse a atacar a facadas uma mulher de 32 anos e a neta dela, de 11 meses. O caso aconteceu no último domingo (5), em Luziânia, no entorno do Distrito Federal. O suspeito, de 27 anos, teria cometido o crime porque a filha da vítima, de 15 anos, se recusou a se relacionar com ele. Ao G1, a polícia explic...