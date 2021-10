Cidades Cachorro ajuda bombeiros no seu próprio resgate em Formosa após cair em fossa Durante a ação, o animal se esforçou para alcançar a corda e sair do buraco de 5 metros de profundidade

O corpo de bombeiros foi surpreendido ao atender um resgate de um cachorro que caiu em uma fossa de 5 metros de profundidade em Formosa, na última quarta-feira (13). A equipe teve a ‘cãolaboração’ do animal com seu salvamento. Em vídeo divulgado pelos bombeiros, é possível enxergar o cachorro tentando alcançar a corda para que a corporação enlaçasse o corpo do ani...