Cachorro é flagrado cavando e ajuda a achar corpo do dono soterrado após deslizamento em São Paulo

Uma operação de resgate por vítimas dos deslizamentos após forte temporal que atingiu a Baixada Santista, em São Paulo também reúne equipes que fazem buscas por animais de estimação que perderam seus tutores. Nessa situação, um cachorro foi flagrado cavando o local onde seu dono acabou soterrado na Barreira do João Guarda, em Guarujá. (Com informações do G1). Equipes da Guarda Civ...