Cidades Cachorro é enterrado vivo e resgatado após morador ouvir seus latidos em Goiás Homem ao ver a situação salvou o animal

Um cachorro foi encontrado enterrado vivo, nesta terça-feira (9) no setor Ipanema, em Catalão, na região Sudoeste do Estado. Um morador da região ouviu os latidos e foi até o local. O homem encontrou o cachorro naquela situação e ele mesmo fez o resgate. O cachorro estava com vários ferimentos pelo corpo e a suspeita é que ele tenha sido atropelado. O anim...