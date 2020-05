Cidades Cachorro é encontrado com sinais de maus-tratos em Ipameri Mulher que denunciou conta que o animal sofria diversas formas de tortura no local e chegou a ser pendurado pelo rabo e espancado com diversos materiais

No sábado (9), a Polícia Militar foi chamada por uma mulher, que denunciou que havia um cachorro passando por situação de maus-tratos na casa do vizinho, em Ipameri, Sudeste do Estado. Segundo ela, o animal sofria diversas formas de tortura no local e chegou a ser pendurado pelo rabo e espancado com diversos materiais. Além disso, ela conta que ele vivia amarrado em uma...