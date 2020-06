Cidades Cachoeira Alta terá lockdown nos próximos dois fins de semana Decreto da prefeitura restringe o trânsito de pessoas e estabelece o fechamento do comércio, com exceção de farmácias e postos de combustível

Diante do aumento de casos de Covid-19 em Cachoeira Alta, no Sudoeste de Goiás, a prefeitura do município decidiu decretar lockdown pelos próximos dois fins de semana. Nos dias 6, 7, 13 e 14 deste mês, a circulação de pessoas estará proibida e o comércio deverá permanecer fechado, com exceção de postos de combustível e farmácias. Um frigorífico da cidade recebeu autorização p...