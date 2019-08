Cidades Cabo da PM suspeito de matar a mulher é encontrado morto dentro de cela de presídio, em Goiânia Após o crime, Walter José Gonçalves, de 52 anos, foi encaminhado para o presídio militar na capital

O cabo da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), afastado de suas funções, Walter José Gonçalves, de 52 anos, foi encontrado morto, na manhã desta quarta-feira (21), em uma das celas no presídio da corporação, em Goiânia. Walter é suspeito de atirar e matar a mulher com um tiro na cabeça, na noite do último domingo (18), na porta de um restaurante em Montes Claros d...