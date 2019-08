Atualizada às 13h20.

Um cabo da Polícia Militar do Estado de Goiás, afastado de suas funções, é suspeito de matar, na noite deste domingo (18), sua mulher com um tiro na cabeça. O crime aconteceu na porta de um restaurante no setor Água Branca, em Montes Claros de Goiás, na região Oeste do Estado. Após uma longa negociação, o homem foi preso e será encaminhado para o presídio militar em Goiânia.

De acordo com o delegado responsável pela investigação, Ramon Queiroz, o casal estava em processo de separação há cerca de dois anos, mas o suspeito identificado como Walter J. Gonçalves, de 52 anos, não aceitava o fim da relação. No entanto, o investigador contou que não há registro de violência anterior ao fato.

Na noite deste domingo, após sair da igreja a vítima e oficial de Justiça Elina Carvalho, de 39, foi até o restaurante na companhia do filho de 3 para jantar. No local, ela teria recebido uma ligação de Walter falando que precisava conversar com ela. A mulher então deixou o filho com conhecidos e foi ao encontro do militar. Neste momento, ele disparou um tiro contra a cabeça da mulher. Ela chegou a ser socorrida e encaminhada para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Após o crime, Walter fugiu do local. A Polícia Militar foi acionada e mediante uma longa negociação ele se entregou. O cabo foi encaminhado para o presídio militar em Goiânia. “Ele dizia a todo tempo que ia se matar”, contou o delegado.

O militar foi preso por feminícidio e porte de arma de fogo. Ainda de acordo com o delegado, a arma que ele estava usando era de sua propriedade, mas ele não tinha mais direito de portar arma.

Ramon explicou ainda que os depoimentos devem começar nos próximos dias e ele tem 30 dias para concluir o inquérito.

Em nota, a Polícia Militar confirmou o envolvimento do policial militar no homicídio em Montes Claros na noite deste domingo (18). O militar suspeito de praticar o crime foi encaminhado para a delegacia da área para o registro da ocorrência e será posteriormente conduzido para o presídio militar em Goiânia.

Ainda de acordo com o comunicado, a Polícia Militar já instaurou procedimento na Corregedoria para apurar os fatos.