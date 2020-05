Cidades Cabo da PM é morto a tiros em Goiânia Leandro Ferreira França, de 37 anos, chegou a ser socorrido e levado para o Hugo, mas não resistiu aos ferimentos

Atualizada às 7h39. Um cabo da Polícia Militar (PM) morreu, na noite deste domingo (3), após ser baleado no Jardim Guanabara, próximo ao Ceasa, em Goiânia. Os suspeitos do crime seriam traficantes. Leandro Ferreira França, de 37 anos, fazia patrulha em uma viatura descaracterizada com um colega de trabalho quando chegaram perto de uma casa, que seria usada como bo...