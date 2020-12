Cidades Caçadores vão para protesto por justiça em Cristalina Vídeo convocando manifestação já tem mais de 37 mil visualizações. Protesto deve ocorrer neste sábado (5) com participação de membros do interior

As mortes de três trabalhadores rurais em Cristalina provocou revolta em parte da categoria de Caçadores, Atiradores e Colecionadores, os CACs. As vítimas foram atingidas enquanto caçavam javalis dentro da propriedade que trabalhavam. O dono do canal no YouTube Canil do Caçador, Mário Knichalla Neto, publicou um vídeo no qual faz uma convocação à categoria para uma...