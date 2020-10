Cidades Caçadores são presos com armas e munições em Rio Verde Para a Polícia Militar, suspeitos confessaram que objetivo era promover caça ilegal

Dois homens foram presos com armas e munições durante operação do Batalhão de Polícia Militar, através de Patrulha Rural, na região do Monte Alegre, em Rio Verde. Segundo a corporação, os suspeitos estavam em uma motocicleta, quando a equipe fez a abordagem. Antes de parar o veículo, eles teriam tentado jogar um objeto parecido com uma arma. No local, os pol...