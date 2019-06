Cidades Caça-níqueis “inteligentes” que acessam internet e enganam a polícia são achadas em bares de Goiás A Polícia Civil apreendeu cinco máquinas que estavam escondidas em estabelecimentos das cidades de Ceres e Uruana

A Polícia Civil (PC) deflagrou operação e cinco máquinas de caça-níqueis foram apreendidas em bares de Uruana e Ceres, municípios do interior de Goiás. Dois empresários vão responder por contravenção de exploração de jogos de azar. Os aparelhos possuíam um sofisticado sistema, com acesso a internet, que tentava despistar as fiscalizações. No último final ...