Cidades Caça legalizada cresce quase 300% em Goiás Número declarado ao Ibama de javalis abatidos até meados de dezembro de 2020 é quatro vezes maior que o de 2019. Animal causa danos a lavouras e animais silvestres

A quantidade de javalis abatidos de forma legal em Goiás em 2020 foi 289% maior que em 2019. Enquanto no ano retrasado foram 6,3 mil abates, no ano anterior foram 1,6 mil. Para especialistas no assunto, o aumento revela uma maior procura pela caça esportiva, mas também um aumento na notificação de casos ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renová...