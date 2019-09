Cidades Cúpula do Clima da ONU tem algumas promessas, mas não o suficiente Ideia era que líderes se comprometessem a fazer mais do que prometeram no Acordo de Paris. Brasil, Estados Unidos e Japão ficaram de fora das declarações oficiais

Uma conferência que começou com uma garota magrinha e pequena de 16 anos fazendo acusações fortes e emotivas de que os líderes mundiais estão roubando seus sonhos e sua infância com palavras vazias tinha de se esforçar muito para conseguir atender as altas expectativas. Algumas coisas foram prometidas, mas ainda não o bastante. A Cúpula do Clima da ONU realizada nesta ...