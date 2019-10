Cidades ‘Cãominhada’ marca comemoração de 20 anos da Paróquia Cristo de Rei, em Goiânia Na abertura do evento, será oferecido aos animais de estimação atendimento veterinário gratuito, brindes, além de distribuição de mudas de plantas

Uma “cãominhada” no próximo domingo (6) marcará a comemoração de 20 anos anos da elevação da Igreja Cristo Rei do Parque Atheneu como paróquia, do Setor Sul, em Goiânia. Os paroquianos que participarem poderão levar os seus pets (cachorros, aves e gatos) para o evento, que começa às 9 h, no Instituo Daminano, em Aparecida. Na abertura da caminhada ecológica, será o...