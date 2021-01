Dezenas de pessoas e cães farejadores continuam as buscas na tentativa de localizar a idosa Romilda de Fátima Santana, de 73 anos, que está desaparecida desde a manhã de domingo (3) no município de Niquelândia, a mais de 300 km de Goiânia. A mulher, que vive na capital goiana, tinha ido para a fazenda de um irmão, ao lado do lago da Usina de Serra da Mesa, para passar a virada do ano e não foi mais vista após sair para um passeio na companhia de familiares e de um cão de pequeno porte.

Carlos Andrelino, filho de Romilda, disse ao POPULAR na manhã desta quinta-feira (7) que a família tem esperança de encontrá-la viva. Ontem, o cão que a acompanhava, retornou para a sede da fazenda muito cansado, com sede e com fome. “Ele dormiu a tarde toda”, contou Carlos. Segundo ele, não foi possível identificar de onde o cão tinha saído, o que poderia ter ajudado nas buscas que contam com a participação de integrantes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil e da Polícia Militar. Até mesmo um helicóptero está sendo usado na região.

O filho de Romilda contou que a mãe saiu para um passeio com sua tia e duas crianças. O grupo foi demarcando o caminho com pedaços de papel higiênico, mas na hora de retornar, a idosa decidiu pegar outro rumo, um “trieiro” que ela disse conhecer. “Não é uma distância grande, é coisa de 200 a 300 metros, mas tem muita mata.” Carlos Andrelino afirmou que, embora haja animais selvagens na região, como onças, ele disse que a família não teme esse tipo de ataque. “Acreditamos mais que ela tenha tido um tipo de depressão e perdido a memória.

Uma sobrinha de Romilda, que preferiu não se identificar, contou que ela estava depressiva porque perdeu um neto há menos de um ano. O rapaz tinha acabado de se formar em medicina e não conseguiu vencer um câncer. Minutos antes de sair para o passeio na manhã de domingo, a mulher foi fotografada ao lado do cãozinho, uma imagem que tem sido usada para divulgar como ela estava se vestindo ao desaparecer, com bermuda vermelha, blusa estampada chinelos e chapéu de palha.

Na noite desta quarta-feira, uma equipe do Corpo de Bombeiros de Goianésia seguiu para Niquelândia para ajudar nas buscas munida de drones e ferramentas de busca e salvamento. A fazenda onde a idosa estava hospedada fica próxima à GO-237, a Rodovia da Fé, que dá acesso ao santuário de Nossa Senhora do Muquém.