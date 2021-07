Cidades Cão prende a cabeça em cano de PVC e é socorrido pelos Bombeiros, em Quirinópolis O animal foi retirado do local sem ferimentos

Um cachorro precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros, em Quirinópolis, na tarde de quarta-feira (28), após prender a cabeça em um cano de PVC de uma residência no Bairro Aphaville. O animal foi retirado do local sem ferimentos. Segundo a Corporação, foi necessário quebrar a estrutura de alvenaria ao redor do cano para que o cão fosse retirado em segurança. Ele fo...