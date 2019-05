Vida Urbana Cão Barney, que atuou em resgates de Brumadinho, morre durante salvamento em SC Corpo de Bombeiros catarinense emitiu nota de pesar pela morte do animal que atuava em buscas na cidade de Içara, região sul do estado

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina divulgou nota de pesar pela morte do cão Barney, que ficou conhecido por ter atuado no resgate de vítimas do desastre de Brumadinho. O cão morreu no início da noite da última sexta-feira (3) durante outro salvamento. Barney estava junto com seu tutor, o soldado BM Rangel, em busca de uma pessoa desaparecida em um rio...