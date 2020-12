Cidades Cão é resgatado de túmulo em cemitério de Ipameri Segundo informações dos bombeiros, o animal estava bastante debilitado

Um cachorro foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros de dentro de uma sepultura do cemitério de Ipameri, no sudeste do Estado, na tarde deste domingo (20). Segundo informações da corporação, o animal estava bastante debilitado. A equipe usou uma alavanca, e retirou o animal utilizando um cambão - laço para captura de animais. O cão teria entrado por uma pequena abertu...