Cidades Cães farejadores encontram mochila com drogas em ônibus que saiu de Goiânia Na mesma operação, a cadela Doris da PM/DF farejou uma mala com 25kg de maconha que saiu de Cuiabá

Durante uma operação do Batalhão de Patrulhamento com Cães (BPCães) na madrugada deste sábado (13), foi encontrada uma mochila com drogas em um ônibus que saiu de Goiânia rumo a Cristópolis, na Bahia. De acordo com a PM do Distrito Federal, o cão Rato farejou a bagagem do passageiro. Dentro da mochila, os policiais encontraram maconha, crack e cocaína. O suspeito foi au...