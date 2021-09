Cidades Câncer já é a principal causa de morte de crianças e adolescentes Oncologista alerta para importância do diagnóstico precoce

Embora o câncer em crianças seja uma doença rara, ele é responsável pela maioria das mortes entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos de idade, da ordem de 8% do total, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca). “É a primeira causa de morte por doença no Brasil e nos países desenvolvidos. Ele (câncer) só perde ...