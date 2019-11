Cidades Câncer de próstata: exame segue como tabu Prevenção ainda é um desafio para que homens evitem casos de câncer de próstata

Todos os dias, 42 homens morrem de câncer de próstata no Brasil. No total, a estimativa é de que 3 milhões vivam com a doença que é considerada a segunda maior causa de morte masculina por câncer no Brasil. Entre os principais desafios enfrentados: fazer com que os homens frequentem médicos de forma mais regular e façam exames de rotina. Isso porque, 70% deles podem ser...