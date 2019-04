Vida Urbana Câmeras do Planetário de Goiânia registram clarão no céu; veja as imagens Astrônomos estudam a origem do fenômeno, que apresenta aspecto maior que o normal

Um clarão assustou moradores de diversas cidades de Goiás e de outros Estados na noite dessa quarta-feira (17) por volta das 20h30. As câmaras do planetário da Universidade Federal de Goiás (UFG), em Goiânia, flagraram o momento em que a luz do suposto meteoro atravessou o espaço. Segundo Manoel Júnior, diretor do planetário, astrônomos estão estudando para identi...