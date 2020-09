Cidades Câmeras de segurança flagram furto de álcool em gel de terminal de ônibus, em Goiânia; veja As imagens mostram um homem retirando o álcool de um dispenser e colocando em um carrinho de compras, que, em seguida, ele carrega até um ônibus e segue viagem

Câmeras de segurança do Terminal Bandeiras, no Setor Jardim Europa, em Goiânia, flagraram nesta segunda-feira (14) o furto de álcool 70% de um dos dispensers colocados pelas empresas concessionárias para higienização das mãos dos usuários. As imagens mostram um homem retirando o álcool do local e colocando em um carrinho de compras, que, em seguida, ele carrega até u...