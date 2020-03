O prefeito de Goiânia, Iris Rezende, determinou à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia (Sedetec), na tarde deste sábado (21), que utilize as câmeras de monitoramento espalhadas pela cidade para detectar aglomerações. De acordo com a Prefeitura, são 260 equipamentos que vão facilitar o trabalho da Guarda Civil Metropolitana nas ações para tentar frear o avanço do novo coronavírus.



Iris está reunido com auxiliares nesta tarde, no Paço Municipal, para definir novas ações de combate ao coronavírus em Goiânia. A capital registra oito casos confirmados da doença (Covid-19).