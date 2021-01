Cidades Câmera de segurança registra agressão de homem a ex-namorada, em Morrinhos Caso foi registrado no dia 10 e o inquérito foi encaminhado ao Judiciário

Um lutador de muay thai de 44 anos foi indiciado pela Polícia Civil após agredir a ex-namorada e o atual namorado dela em uma distribuidora de bebidas em Morrinhos, no Sul de Goiás. O crime aconteceu no dia 10 deste mês e foi registrado por câmera de segurança. A gravação, com horário das 23h20 do dia 10 de janeiro, mostra um homem de regata e boné, Fernando Henriq...