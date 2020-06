Cidades Câmara quer ampliar verticalização em atualização do Plano Diretor de Goiânia Discussões de vereadores encaminham aumento da altura dos edifícios na maior parte da capital e possibilidade de mais moradias em áreas adensáveis e de desaceleração

A depender das discussões sobre as alterações no projeto de atualização do Plano Diretor de Goiânia, encaminhado pela Prefeitura em julho de 2019, a capital terá prédios maiores e mais unidades habitacionais em bairros concentrados nos próximos 10 anos. A ideia contida no estudo técnico da consultoria ITCO, contratada pela Câmara Municipal, e que deverá ser colocada no...