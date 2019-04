Vida Urbana Câmara propõe regulamentação das patinetes elétricas em Goiânia Equipamentos chegaram à capital no final de março e atualmente duas empresas operam o serviço. No Brasil, já invadiram 13 cidades, dez delas capitais

Um mês e um dia após a chegada das patinetes elétricas em Goiânia, um projeto de lei que visa regulamentar o uso dos equipamentos na capital foi apresentado nesta terça-feira (23) na Câmara Municipal. Atualmente, duas empresas operam o serviço de aluguel na cidade. No site da Câmara ainda não consta o projeto n° 2019/00158, mas, segundo as informações do site da Cas...