Cidades Câmara Municipal de Goiânia começa testagem para a Covid-19 de vereadores e servidores Informação foi divulgada nesta manhã no perfil da Casa no Twitter

A Câmara Municipal de Goiânia começa nesta sexta-feira (5) o exame laboratorial para diagnóstico a Covid-19 de vereadores (as), servidores efetivos, comissionados, estagiários, guardas civis, terceirizados e jovens aprendizes. A informação foi divulgada nesta manhã no perfil da Casa no Twitter. Devido a testagem, as atividades presenciais foram suspensas na semana que v...