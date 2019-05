Cidades Câmara derruba recriação do Ministério da Cultura A emenda do PSOL foi defendida por parlamentares de oposição que classificaram a extinção da pasta como "absurda"

Em votação simbólica, a Câmara dos Deputados rejeitou a recriação do Ministério da Cultura. É o primeiro dos 26 destaques analisados. A emenda do PSOL foi defendida por parlamentares de oposição que classificaram a extinção da pasta como "absurda". Os deputados já aprovaram simbolicamente a medida provisória 870/19, que reformula a estrutura de ministérios do governo ...