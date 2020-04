A Câmara Municipal de Rio Verde repassou, na terça-feira (31), parte do duodécimo, no valor de R$ 200 mil, para a Secretaria Municipal de Saúde. O repasse deve ser destinado, exclusivamente, à aquisição de equipamentos, materiais e em ações emergenciais de combate ao coronavírus.

“Reconhecemos a responsabilidade coletiva no combate à Covid-19 e a importância de trabalharmos de forma harmônica para minimizar as consequências negativas e graves que a pandemia vem causando na população rio-verdense. Juntos, vamos vencer essa guerra contra este inimigo invisível”, escreveu a Mesa Diretora em nota publicada no site da Câmara.

Em Rio Verde já foram registrados sete casos confirmados da doença, com cinco pessoas que já foram curadas. Além disso, de acordo com boletim divulgado na terça-feira (31), o município monitora 19 pessoas. Dessas, 15 estão se recuperando em quarentena domiciliar, três estão internados em hospitais e um idoso de 62 anos está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital da cidade.