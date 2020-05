Cidades Câmara de Anápolis tem segundo caso confirmado de coronavírus Atividades na Casa foram suspensas pelo período de 15 dias

A Câmara de Vereadores do município de Anápolis, no Centro de Goiás, verificou nesta quinta-feira (28) o segundo caso confirmado, entre os servidores da Casa, do novo coronavírus. Os vereadores decidiram suspender as atividades presenciais por 15 dias. Até lá, as sessões ordinárias e extraordinárias serão realizadas de forma virtual e devem ser exibidas ao público pela T...