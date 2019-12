Cidades Câmara aprova projeto que libera recursos para ampliar banda larga nas escolas Verba do Fundo de Universalização das Telecomunicações (Fust) será utilizada na ampliação

Deputados aprovaram no fim da noite desta segunda-feira, 9, projeto que autoriza o uso de recursos do Fundo de Universalização das Telecomunicações (Fust) para ampliação da banda larga nas escolas. Foi aprovado o substituto do deputado Vinicius Poit (Novo-SP). O projeto tem sua origem no Senado e segue agora para sanção presidencial. O Fust arrecada R$ 1 bilhão an...