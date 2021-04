Cidades Câmara aprova projeto que cria carteira digital de vacinação Texto muda a lei que trata da organização das ações de vigilância epidemiológica, sobre o Programa Nacional de Imunizações

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira (29) o projeto que cria a carteira digital de vacinação, no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde) e vinculada ao CPF de quem vai se imunizar. O projeto, de autoria do deputado Dr. Luizinho (PP-RJ), foi aprovado em votação simbólica. Agora, segue para o Senado. O texto muda a lei que trata da organização das ações d...