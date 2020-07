Cidades Cálculos mostram que Brasil completa 3 meses com transmissão acelerada do coronavírus Desde a semana de 27 de abril, o país tem taxa de contágio acima de 1. Na semana que começou neste domingo (26), o índice, também chamado de Rt, subiu de 1,01 para 1,08

A contaminação pelo novo coronavírus entrou na 14ª semana sem estar controlada no Brasil, mostram cálculos do centro de controle de epidemias do Imperial College, um dos principais do mundo. Desde a semana de 27 de abril, o país tem taxa de contágio acima de 1, o que significa que a transmissão está se acelerando. Na semana que começou neste domingo (26), o índi...