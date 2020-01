Cidades Cálculo da nota do Enem provoca especulações entre candidatos Resultado divulgado na última semana poderá ser usado a partir do dia 21 para quem quer ingressar no ensino público superior. Cálculos geram dúvidas

Aguardadas com expectativa pelos candidatos desde novembro, quando foram realizadas as provas, as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2019 poderão ser usadas em processos seletivos para ingresso no ensino superior a partir desta semana. O primeiro deles é o Sisu, como é conhecido o Sistema de Seleção Unificada, que dá acesso a instituições públicas, com i...