Cidades Butantan recebe insumo para produzir 10 milhões de doses da Coronavac Governo de SP afirma que outro 1 milhão de vacinas prontas para uso chegam na terça (29)

O Intistuto Butantan recebeu na tarde deste sábado (26) um avião com insumos suficientes para produzir mais de 10 milhões de doses da vacina Coronavac, contra a Covid. Os 6.000 litros do insumo farmacêutico ativo (IFA) foram enviados da China pela biofarmacêutica Sinovac, parceira do Butantan para o desenvolvimento do imunizante, chegou no Aeroporto Internacional de Gua...