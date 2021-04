Cidades Butantan pausa produção de vacina por falta de insumo, mas diz que entrega de doses não muda Em nota, o Butantan afirma que todas as doses de vacina feitas com o IFA recebido já foram envasados e que 2,5 milhões de vacinas ainda estão "em processo de inspeção de controle de qualidade"

O Instituto Butantan está com o envase da Coronavac paralisado enquanto espera por mais IFA (Ingrediente Farmacêutico Ativo), a matéria-prima da vacina contra a Covid. O envase já havia sido paralisado em outros momentos à espera do IFA. A entrega da matéria-prima era esperada para a semana atual, mas houve um atraso e o Butantan conta com a chegada para a próxim...