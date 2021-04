Cidades Butantan libera mais 1 milhão de doses da CoronaVac ao governo federal Instituto entregou 40,7 milhões de doses ao governo federal

O Instituto Butantan entregou hoje (14) ao governo federal mais um milhão de doses da CoronaVac, vacina contra o novo coronavírus desenvolvido pelo instituto em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac e que está sendo aplicada no país por meio do Programa Nacional de Imunizações (PNI). Com esse novo lote, o Instituto Butantan disponibilizou 40,7 milhões de dos...