Atualizada às 11h09.

Entrou no sétimo dia as buscas por Lázaro Barbosa Sousa, de 32 anos, suspeito de matar quatro pessoas da mesma família em Ceilândia (DF) e uma quinta morte em Goiás. O trabalho é realizado por uma força tarefa composta por equipes de segurança da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás (SSP-GO) e da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF), com apoio das polícias Rodoviária Federal e Federal.

O secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda, volta nesta manhã no local das buscas para acompanhar o trabalho das equipes. O titular da pasta estará acompanhado pelo delegado geral da Policia Civil, Alexandre Lourenço, e o sub-comandante geral da Polícia Militar, Coronel André Henrique.

Histórico

Lázaro matou quatro pessoas da mesma família na quarta-feira (9), em uma chácara no Incra 9, Ceilândia (DF). Ele invadiu a casa e matou com tiros e facadas Cláudio Vidal, de 48 anos, os filhos Gustavo Vidal, de 21, e Carlos Eduardo Vidal, de 15. A mãe Cleonice Marques de Andrade, de 43, foi sequestrada pelo autor dos crimes e seu corpo foi achado três dias depois no córrego da Coruja, cerca de 4,5 km da chácara, com um tiro na cabeça e hematomas nas costas e nádegas.

Depois de cometer o crime bárbaro, Lázaro começou a fugir e praticar novos crimes, roubando e atirando contra as vítimas. Ele foi parar no território goiano e chegou a ser avistado por policiais duas vezes, mas conseguiu escapar. No domingo (13), em Cocalzinho de Goiás, foi achado por militares da Rotam logo após balear três pessoas em uma fazenda. A viatura estava próxima e os PMs ouviram os disparos. No entanto, ele conseguiu fugir, após dar cerca de 15 disparos contra os policiais. Os baleados estão hospitalizados.

No mesmo dia, por volta das 20 horas, dirigia um veículo, que roubou após a chacina, em Ceilândia, na rodovia BR-070, no sentido DF, quando se deparou com uma barreira policial. Ele jogou o carro para o acostamento e fugiu dos policiais pela mata.

Na noite desta segunda-feira (14), moradores de Edilândia, povoado de Cocalzinho de Goiás, cerca de 150 km de Goiânia, relataram que houve um tiroteio na região. O caseiro de uma fazenda que fica cerca de 4 km da parte urbana do distrito, diz que trocou tiros com Lázaro. Uma foto mostra a janela da fazenda com quatro marcas de tiros que teriam sido provocadas pelo suspeito.

Denúncias:

A Polícia Civil de Goiás orienta que denúncias que levem ao paradeiro de Lázaro podem ser feitas por meio dos telefones: 197, o disque denúncia e pelos números fixos (61) 3626-0421 e ou 3626-0289 da Delegacia de Santo Antônio do Descoberto. O sigilo é absoluto.