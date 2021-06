Cidades Buscas por Lázaro entram no 13º dia com novos delegados e denúncia sobre possível paradeiro Mais dois delegados chegaram à base policial no Distrito de Girassol, em Cocalzinho de Goiás

Atualizada às 10h48. As buscas por Lázaro Barbosa de Sousa, de 32 anos, entram nesta segunda-feira (21) no 13º dia. Ele é suspeito de matar quatro integrantes de uma mesma família em Ceilândia, no Distrito Federal (DF), e um caseiro em Cocalzinho de Goiás. Na manhã desta segunda-feira (21), o repórter da TV Anhanguera, Bruno Mendes, flagrou a chegada dos dele...