Cidades Buscas por Lázaro continuam neste sábado; moradores aproveitam para vistoriarem as propriedades Muitos moradores deixaram as residências por medo de que o fugitivo as invadisse, já que Lázaro entra nas propriedades à procura, principalmente, de comida

A polícia segue com as buscas por Lázaro Barbosa, neste sábado (19), na região das chácaras no Distrito de Girassol, em Cocalzinho de Goiás. Por enquanto há uma movimentação dos moradores da região, que aproveitaram a presença dos policiais para alimentarem os animais e verificarem a situação de suas casas. Muitos moradores deixaram as residências por medo de que...